ETV Bharat / sports

TG20 League: ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଫାଇନାଲ‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍

TG20 League: ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚରେ ଅନଭିତା ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍ ୧୦ ରନ୍‌ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

TG20 League 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅପରାଜେୟ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରେକ୍ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 10:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅନଭିତା ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍ ୧୦ ରନ୍‌ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍ ଚଳିତ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍‌ର ଓପନର୍ ୱାଫି (୩ ରନ୍) ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାରସ ରାଜ ୩୨ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ପିଚ୍‌ରେ ରହିପାରି ନଥିଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଏସକେ ରେଡ୍ଡୀ (୪୦ ରନ୍), ପ୍ରତୀକ ରେଡ୍ଡୀ (୧୮ ରନ୍) ଓ ଅଧିନାୟକ ସମା ମିଲିନ୍ଦ (୧୭ ରନ୍) ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ।

ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟର ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ ମିକିଲ ଜୟସୱାଲ। ୫ମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ମିକିଲ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସହାୟତାରେ ୭୬ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଫଳରେ ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୦ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଖିଲ ରାଠୋଡ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

୨୦୧ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ଝଟକା ପାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୭ ଚୌକା ଓ ୪ ଛକା ସହ ୬୯ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ (୨୭ ରନ୍), ପ୍ରଣବ ବର୍ମା (୨୬ ରନ୍) ଏବଂ ବୈନବ ରେଡ୍ଡୀ (୨୧ ରନ୍) ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୧୯୦ ରନ୍‌ରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍ ର ବୋଲରଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟରମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TG20: ଅନୁରାଗ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ବିଜୟ

TG20 2026: କରିମନଗର ଦଳର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ: ରଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡୀକୁ ୫୮ ରନରେ କଲା ପରାସ୍ତ

TAGGED:

TG20 LEAGUE 2026
TG20 2026
HYDERABAD E CHAMPIONS
ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍
ANVITA KHAMMAM ACES BEAT HYDERABAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.