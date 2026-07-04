TG20: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଆଗରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୮୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍
କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲା ।
Published : July 4, 2026 at 10:29 PM IST
TG 20 LEAUGE 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: TG 20 ଲିଗରେ, କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୮୭ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କରିମନଗର ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଦଳ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ସାହାନି ୫୫ ବଲ୍ ରେ ୯୦ ରନ୍ ର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।
ନାରାୟଣ ତେଜା ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ହରିଶ ଠାକୁର ୨୦ ରନ୍ ଏବଂ ରାହୁଲ ରାଧେଶ ୧୫ ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ଅଖିଳ ରାଠୋର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ଦେବ ମେହେଟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ୧ ଜୁଲାଇରେ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ TG20 ଲିଗରେ ୱାରାଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମାତ୍ର ୧୫.୩ ଓଭରରେ ୧୭୪ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ୪୩ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ୱାରିୟର୍ସ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଛକା ମାରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗାଡୁଗୁ ଗଣେଶ ଭଲ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (୩୧ ବଲରୁ ୫୦ ରନ୍) ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ୫ଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ୱାରାଙ୍ଗଲ ୱାରିୟର୍ସ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ (ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ): ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ, ଅନଭିଥ ରେଡ୍ଡୀ, ଗାଡୁଗୁ ଗଣେଶ, ବୈଷ୍ଣବ ରେଡ୍ଡୀ ଏ, ପ୍ରଣବ ବର୍ମା, ପି ଅରବିନ୍ଦ (ୱିକେଟକିପର), ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ, ଦେବ ମେହେଟା, ଅଖିଲ ରାଠୋଡ଼, ଶନମୁଖ ଅଶ୍ୱିନ ।
କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍ (ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ): ସତ୍ୟଭିକ୍ ରେଡ୍ଡୀ, ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ (ଅଧିନାୟକ), ଏଚ୍.କେ ସିମ୍ହା, ରାହୁଲ ରାଧେଶ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଚନ୍ଦନ ସାହ୍ନି, ନାରାୟଣ ତେଜା, ହରିଶ ଠାକୁର, ଶୁଭମ୍ ଶର୍ମା, ରଥଲଭତ ଦୀନେଶ, ଆଶିଷ କୁମାର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ: ୱାରାଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ!
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: TG20: ଲଗାତାର ୪ର୍ଥ ବିଜୟ ସହ ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ