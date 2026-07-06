TG20: ଅନୁରାଗ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ବିଜୟ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅନୁରାଗ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି TG20 ଲିଗରେ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : July 6, 2026 at 11:17 PM IST
Hyderabad e-champions seventh consecutive win, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: TG20 ଲିଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ, ଅନୁରାଗ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଅନୁରାଗ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ୧୮୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୮୯ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଇଛି । ଦଳ ପାଇଁ ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ ଅପରାଜିତ ୩୪ ରନ୍ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ରେଡ୍ଡି ଅପରାଜିତ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ ।
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଅନୁରାଗ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ କେବଳ ୧୮୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡି ୩୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡି ୧୩ ରନ୍ କରିବା ପରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ଛକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଗାଦୁଗୁ ଗଣେଶ ୧୨ ରନ୍ କରି ବାଉଣ୍ଡରୀରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ନୂତନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଣବ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରିଜରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ କରିବା ପରେ ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କୁ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅନୁରାଗ ନାଲଗୋଣ୍ଡା ନାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଗୌରବ ରେଡ୍ଡୀ 25 ରନ, ପାଟକୁରୀ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ 8 ରନ, ଜସ୍ୱଥ ମୋଟେ 36 ରନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ବୁଦ୍ଧି 11 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବେଶ ସିଂହ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପିଚ୍ରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 7 ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଗଲେ ।
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସର 187 ରନର ଜବାବରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବୈଷ୍ଣବ ରେଡ୍ଡୀ 42 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 65 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ବର୍ମା 21 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 38 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ 16 ବଲରୁ 26 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସାଇ ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ 36 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗାଡୁଗୁ ଗଣେଶ 21 ରନ୍ ର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଶନମୁଖ ଅଶ୍ୱିନ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ ଦେବ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ବର୍ମା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଅଖିଳ ରାଠୋଡ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: TG20: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଆଗରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୮୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା କରିମନଗର ଡାଇମଣ୍ଡସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ: ୱାରାଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ!
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: TG20: ଲଗାତାର ୪ର୍ଥ ବିଜୟ ସହ ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ