TG20: ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି-୨୦ ରୋମାଞ୍ଚ; ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳକୁ କିଣି ରେକର୍ଡ କଲା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍
ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କମ୍ପାନୀ 'ଉଷୋଦୟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍' ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲଗାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
Published : May 24, 2026 at 2:40 PM IST
ତେଲଙ୍ଗାନା: ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଶନିବାର (୨୩ ମଇ) ତେଲଙ୍ଗାନା ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ ଲିଗ୍ର (TG20 League) ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମାଲିକମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। HCA ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଲିଗ୍ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ଆଠଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଠଟି ଦଳ ପାଇଁ ୧୩ଟି କମ୍ପାନୀ ରେସ୍ ରେ ଥିଲେ।
TG20 ଲିଗ୍ର ୮ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି
ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କମ୍ପାନୀ 'ଉଷୋଦୟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍' ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଲଗାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି କମ୍ଫାନୀ ୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଦଳର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, MS ବୁରୁଗୁ ଇନ୍ଫ୍ରା ୭.୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ହାସଲ କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱାରଙ୍ଗଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ବ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୬.୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ମେଡକ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ବ୍ରିନ୍ଦା ଇନ୍ଫ୍ରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୬.୩୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ନଲଗୋଣ୍ଡା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ କିଶୋର ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୫.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। କରିମନଗର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ EIPL ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତିବାରୁମାଲ୍ ୪.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମହବୁବନଗର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ବୀର ଭାଦ୍ରା ଷ୍ଟିଲ୍ସ ୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଓ ଖମ୍ମମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ଅନଭିତା ଗ୍ରୁପ୍ ୪.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହାସଲ କରିଛି।
TG20 ଲିଗ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଏହା ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍। ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୮ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଏହି ଲିଗ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ଉଷୋଦୟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି. ସାମ୍ବଶିବ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ TG-20 କୁ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି।
TG20 ଲିଗ୍ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ, 'TCM ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ', ଏହି ଲିଗ୍ ପାଇଁ ଆଧିକାରିକ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଲିଗ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, HCA ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ପୂର୍ବତନ CEO ପ୍ରସନ୍ନ କନ୍ନନଙ୍କୁ ଲିଗ୍ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। TG-20 ଲିଗ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପ୍ପଲ ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
କେବେ ହେବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା?
HCA ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୭ ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ HCA ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଖେଳାଳିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। HCA ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପାଇଁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କ୍ରିକେଟର ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଲିଗ୍କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଜିଓ ହଟ୍ଷ୍ଟାରରେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଉଷୋଦୟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଟପ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ହାସଲ କରିବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଉଷୋଦୟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମ୍ବଶିବ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ TG20 ରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ଗର୍ବିତ। ରାଓ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 'ଈନାଡୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍' ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଈନାଡୁ କ୍ରିକେଟ୍ କପ୍କୁ ୨୦୧୦ ରେ 'ଲିମକା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍' ଏବଂ ୨୦୧୩ ରେ 'ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍' ରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ TG20 କୁ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ।'
ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ
HCA ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜୀବନ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରଥମ TG20 ଲିଗ୍କୁ ତେଲଙ୍ଗାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, 'TG20 କେବଳ ଏକ ଲିଗ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ତେଲଙ୍ଗାନାରୁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଖେଳର ସ୍ତରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।'