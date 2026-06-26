TG20 2026: ରୋହିତ ରାୟୁଡୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ: ମେଦକ ଫାଲକନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ!
TG20 LEAGUE 2026: ଟିଜି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ଚଳିତ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Published : June 26, 2026 at 12:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ଶ୍ରୀନିଧି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିଜି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ଚଳିତ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ୫ ୱିକେଟରେ ମେଦକ ଫାଲକନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପାଲାମୁରୁକୁ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ୧୬୫ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ପାଲାମୁରୁ ଦଳର ରୋହିତ ରାୟୁଡୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମେଦକ ଫାଲକନ୍ସ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସର ବୋଲର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ। ରବି କିରଣ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ରାଓଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଫାଲକନ୍ସର ବ୍ୟାଟରମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଋଷଭ ବାସଲାସ (୨/୩୩) ଏବଂ ରବି କିରଣ (୨/୩୪)ଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଫାଲକନ୍ସ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୬୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ବରୁଣ ୟେରାମ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ନାୟକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ବୋଲରଙ୍କ ଚାପକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ।
୧୬୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବରୁଣ ୟେରାମଙ୍କ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କରଣ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ରେଡ୍ଡୀ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଦଳ ଚାପରେ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ରାୟୁଡୁ ବେଶ୍ ସଂଯମତାର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।
ବିଗ୍ନେଶ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ୫୯ ରନର ଭାଗୀଦାରୀ ମ୍ୟାଚର ପୂରା ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ମଝିରେ କିଛି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ନିଜର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ୧୮ତମ ଓଭରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ମାରି ରୋହିତ ନିଜର ଚଳିତ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତୀକ ପାୱାରଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଆଉ ୧୩ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ରୋହିତ ୪୨ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୫୪ ରନ୍ କରି ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।