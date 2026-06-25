TG20 2026: ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ୯୯ ରନ୍ ବଳରେ ରଙ୍ଗାରେଡି ରାଇଜର୍ସକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ TG20 ଲିଗରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : June 25, 2026 at 9:19 PM IST
HYDERABAD E CHAMPIONS, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ 99 ରନର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ TG20 ଲିଗ୍ ରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଗୁରୁବାର ସହରର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ, ରଙ୍ଗାରେଡି ରାଇଜର୍ସକୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚରେ ରଙ୍ଗାରେଡି ରାଇଜର୍ସ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ମାତ୍ର 18 ଓଭରରେ 196 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ଏକାକୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସହିତ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଅଭିରଥଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯଶବୀର ଗୌଡଙ୍କୁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ରଙ୍ଗାରେଡି ରାଇଜର୍ସ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 195 ରନ୍ କରିଥିଲା । ରାଇଜର୍ସ ପାଇଁ ଓପନର ଅବନିଶ 53 ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଜାୱାଜି 58 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ପରେ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ 35 ଏବଂ ତନୟ ତ୍ୟାଗରାଜନଙ୍କ 31 ରନ୍ ର ଇନିଂସ ଦଳକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରଣବ ବର୍ମା ଭଲ ବୋଲିଂ କରି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଶନମୁଖା ଏବଂ ଅଖିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
146 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଦୁଇଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର 16 ରନରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ । ବିକାଶ ରେଡ୍ଡୀ 3 ରନ୍ କରି ଷ୍ଟମ୍ପ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନଭିଥ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 43 ରନରେ 2 ୱିକେଟ ହରାଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ତଥାପି ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ସେ କେବଳ ସ୍କୋରକୁ ଗତିଶୀଳ ରଖିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 58/2 ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଓ ଅଭିରଥ 41 ରନରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲେ ।
ଅଭିରଥଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶନମୁଖା ଅଶ୍ୱିନ, ରଙ୍ଗାରେଡି ରାଇଜର୍ସ ବୋଲରଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ଅଭିରଥ ମାତ୍ର 24 ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ନଅ ଓଭର ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 94 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଅଭିରଥ 55 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଶନମୁଖା 28 ରନ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଯୋଡ଼ି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଶନମୁଖାଙ୍କୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ସେ 18 ବଲ୍ରେ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଛକା ଥିଲା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ୯୮ ରନରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା । ଗାଡୁଗୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସି ଅଭିରଥଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ଅଭିରଥ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ୯୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୪୫ ବଲ୍ ଖେଳି ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୬ ଛକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅଭିରଥଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ କ୍ରିଜ୍ କୁ ଆସିଥିବା ଯଶବୀର ଗୌଡ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ସେ ମାତ୍ର 10ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାରି 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଗାଡୁଗୁ ଗଣେଶ 25 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ରଙ୍ଗାରେଡି ରାଇଜର୍ସ ପାଇଁ ପୁନ୍ନୟ, ତନୟ, ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ଅରୁଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର TG20ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାଲାମୁରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ 7 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 2026: ଅନଭିତ୍, ଗଣେଶଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିଜୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 Auction: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଗଠନ କଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ