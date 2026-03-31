ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଲିଏଣ୍ଡର ପେସ୍

ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ଜଗତର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି।

Leander Paes Joins BJP
ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଲିଏଣ୍ଡର ପେସ୍ (IANS)
Published : March 31, 2026 at 3:03 PM IST

Leander Paes Joins BJP, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ଜଗତର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧) ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପଦ୍ମ ଧରିବା ପରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ଲିଆଣ୍ଡର?

ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରି ପେସ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଟେନିସ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ।"

ଖେଳ ପ୍ରତି ନିଜର ଭଲପାଇବା ଦୋହରାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଏବଂ ‘ଟପ୍ସ’ (TOPS) ଭଳି ଯୋଜନା ଆଥଲେଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାଦିନର ସଂଘର୍ଷ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସମୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏପରିକି ଆଜି ବି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଇନଡୋର ଟେନିସ କୋର୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ।"

ଲିଆଣ୍ଡର ପେସଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ରିଜିଜୁ

ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୫୨ ପରେ ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୧୯୯୬ ଆଟଲାଣ୍ଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଲିଆଣ୍ଡରଙ୍କ ପଦକ ବିଜୟ ପରଠାରୁ ଭାରତର ସଫଳତା ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳି ଯିଏ ଲଗାତାର ୭ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

ଲିଆଣ୍ଡର ପେସଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ରିଜିଜୁ (IANS)

ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁ

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଆ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାରେ ବିଜେପି ନେତା ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସେ ପଦ୍ମ ଶିବିରକୁ ଆସିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।

ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁ ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍ (IANS)

ଲିଏଣ୍ଡର ପେସ୍ ଙ୍କ ଟେନିସ୍ କ୍ୟାରିୟର

ଲିଏଣ୍ଡର ପେସ୍ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି। ଯିଏକି ୮ଟି ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଏବଂ ୧୦ଟି ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ସହିତ ମୋଟ ୧୮ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଭାଗରେ 'କ୍ୟାରିୟର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍' ପୂରା କରିବାରେ ସେ ଇତିହାସର ମାତ୍ର ତିନିଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପେସ୍ ୧୯୯୬ ଆଟଲାଣ୍ଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଯାହା ଭାରତର ୪୪ ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ, ସେ'ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେନିସ୍ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ।

ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଲିଆଣ୍ଡରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିଜେପିକୁ ବଙ୍ଗଳାରେ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

