ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କେଉଁ ଦେଶ ଦଳ ଖେଳିଛି ଅଧିକ ଫାଇନାଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ
Women's T20 World Cup: ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : July 3, 2026 at 5:16 PM IST
Women's T20 World Cup Final: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ହୋଇ ରହିଛି।
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏଥର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ତାଲିକାରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେହି ମୁକାବିଲାରେ ଦଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
𝙄𝙏’𝙎 𝘼𝙇𝙇 𝘾𝙊𝙈𝙀 𝘿𝙊𝙒𝙉 𝙏𝙊 𝙏𝙃𝙄𝙎 🏆— ICC (@ICC) July 2, 2026
Australia. England. Lord’s. The #T20WorldCup Final 🗓️ pic.twitter.com/5JCW5OmTKn
ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ରହିଛି। ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଥର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ଥର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଟାଇଟଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
Each Country Best performance in Women's T20 World Cup History— Cricket Capital (@CricketCapital7) July 2, 2026
Australia - Winner 6 times (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023)
England - Winner 1 time (2009)
New Zealand - Winner 1 time (2024)
West Indies - Winner 1 time (2016)
South Africa - Runners-up 2 times (2023, 2024)… pic.twitter.com/gInwntr7TC
ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିବା ଦଳ
୮ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ
୫ - ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ
୩ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ
୨ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ
୧ - ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ
୧ - ଭାରତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ
ଏହି ଛଅଟି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ କେବଳ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ବାକି ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଛଅ ଥର ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତା’ର ଦବାଦବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି।
Australia 🇦🇺 has Qualified For Women's T20 World Cup Final 8 Times— Shivansh rajpal (@RajpalShiv46534) July 2, 2026
2010- Champions
2012- Champions
2014- Champions
2016- Runners- Up
2018- Champions
2020- Champions
2023- Champions
2026- Reached Final pic.twitter.com/VIS6r9E6t6
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନଅଟି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛଅଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଥର ଲେଖାଁଏ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।