ETV Bharat / sports

କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ପରେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିପାରିବ କି WTC ଫାଇନାଲ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମୀକରଣ

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୭ ଚକ୍ରର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

INDIA WTC QUALIFICATION SCENARIO
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କଲମ୍ବୋଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେହେଉଥିଲା ଯେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଜରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେବ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଥିଲା। ଆୟୋଜକ ଦଳ ଶେଷ ଦିନରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଡ୍ର’ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧-୦ ରେ ସିରିଜ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୭ ଚକ୍ରର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର PCT ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୦ ପାର୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ସହିତ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚକୁ ଉଠିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଡ୍ର’ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର PCT ୫୩.୩୩ ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୫୧.୫୧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଦଳକୁ ଚଳିତ ଚକ୍ରରେ ଆହୁରି ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୨ଟି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ୫ଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ୩୩.୩୩ ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିପାରିବ କି WTC ଫାଇନାଲ୍?

ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ WTC ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦଳ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ PCT ଅତିକମରେ ୬୦% ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୮୦% ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।

ଏଠାରୁ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ୭ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍‌କୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ଯେ ଚଳିତ ଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇନାଲ୍‌ ଯାତ୍ରା ଫଳାଫଳ କଣ ବାହାରୁଛି। ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୩-୨୫ ର WTC ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଚକ୍ରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଠାରୁ ହାରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

WTC ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଦେଶ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତା’ର ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବି ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କେବଳ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୯୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୧୫ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ICC

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାର; ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସେହୱାଗ ଓ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ

TAGGED:

HOW INDIA CAN QUALIFY FOR WTC FINAL
INDIA WTC QUALIFICATION SCENARIO
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
WTC POINTS TABLE
WTC FINAL QUALIFICATION SCENARIO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.