ଆଗାମୀ ୨୬ ଦିନରେ ୧୦ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ ୨୬ ଦିନ ଭିତରେ ୧୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍...
Published : October 4, 2026 at 12:06 PM IST
Team India Upcoming Schedule: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨-୧ ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ୬ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୨୬ ଦିନ ଭିତରେ ୧୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ସୂଚୀ ଉପରେ...
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ୨୬ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରିବେଶରେ ଆହୁରି ୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନିଜର ଲୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ପିଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ କୌଶଳର ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରମାଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଭରପୂର ଏହି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍, ୱାର୍କଲୋଡ୍ ମାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବେଞ୍ଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥର ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ମାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ରୋଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଯିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣା ପଡିବ।
ITS TIME FOR T20I CARNIVAL FOR INDIA: 5 T20I vs WI: Oct 6 to Oct 17 5 T20I vs NZ: Oct 22 to Nov 1 10 T20I IN JUST 26 DAYS - Great 3 weeks for T20I fans 😍 https://t.co/WzkZdz6vPN— Johns. (@CricCrazyJohns) October 3, 2026
ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ସିରିଜର ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଭାରତର ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦଳ ରାଞ୍ଚି, ଇନ୍ଦୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିବେ।
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ସ୍ଥାନ
|ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦
|୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ଲକ୍ଷ୍ନୌ
|ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦
|୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ରାଞ୍ଚି
|ଜେଏସସିଏ (JSCA) ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ
|ତୃତୀୟ ଟି-୨୦
|୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ଇନ୍ଦୋର
|ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦
|୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦
|୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ସିରିଜର ପୂରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାଟିରେ ହିଁ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବରରୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାପରେ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍, ଅକଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହାମିଲଟନ୍ଠାରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
|ମ୍ୟାଚ୍
|ତାରିଖ
|ସ୍ଥାନ
|ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦
|୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ
|ହେଗ୍ଲେ ଓଭାଲ୍
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦
|୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ
|ହେଗ୍ଲେ ଓଭାଲ୍
|ତୃତୀୟ ଟି-୨୦
|୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍
|ସ୍କାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
|ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦
|୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬
|ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ
|ଇଡେନ୍ ପାର୍କ
|ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦
|୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬
|ହାମିଲଟନ୍
|ସେଡନ୍ ପାର୍କ