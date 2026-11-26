15 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଲାଗିଲା ବିରାମ, ଅବସର ନେଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
Baba Aparajith: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଣ୍ଡର-19 କ୍ରିକେଟର ବାବା ଅପରାଜିତ ପେସାଦାର କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : November 26, 2026 at 3:06 PM IST
Baba Aparajith Retirement: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଣ୍ଡର-19 କ୍ରିକେଟର ତଥା ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବାବା ଅପରାଜିତ ପେସାଦାର କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବାବା ଅପରାଜିତ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
32 ବର୍ଷୀୟ ଅପରାଜିତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 102ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ 20ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅପରାଜିତ 2024-25 ସିଜିନରେ ଜଣେ ପେସାଦାର ଖେଳାଳି ଭାବେ କେରଳ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି।
ବାବା ଅପରାଜିତଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଅପରାଜିତ ତାମିଲନାଡୁର ତିନିଟି ଟାଇଟଲ୍ ବିଜେତା ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ 2017-18 ରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାମିଲନାଡୁ 2020-21 ଏବଂ 2021-22 ରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଜିତ ଉଭୟ ଥର ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ଅପରାଜିତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2012 ରେ ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ସମୟରେ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 171 ରନ୍ କରିବା ସହ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କରି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ 2015 ରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଏହି ଦଳରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ଅପରାଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରି ନଥିଲା।
କୋଚିଂରେ କ୍ୟାରିୟର ବନାଇବେ ଅପରାଜିତ
ଅପରାଜିତ ଅବସର ନେବା ପରେ କୋଚିଂ ଦିଗରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାମିଲନାଡୁର ଯୁବ ଖେଳାଳି ବିମଳ କୁମାର ଏବଂ ପ୍ରଦୋଷ ରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର ଲେଭଲ୍-2 କୋଚିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ 2026 ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରୁ ଓହରିଯାଇ ଚେପକ୍ ସୁପର ଗିଲିଜ୍ର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଚିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।