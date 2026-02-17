ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ସୁପର-8 ରେ କେଉଁ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା କାର୍ଯ୍ଯସୂଚୀ

ଆଇସିସିର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସୁପର-୮ର 'ଗ୍ରୁପ୍-୧'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଭାରତ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

Team India Super 8 Schedule
ସୁପର-8 ରେ କେଉଁ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 5:29 PM IST

Team India Super 8 Schedule: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟ ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ ଏବେ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ଗତ ରବିବାର (୧୫ ଫେବୃଆରୀ) କଲମ୍ବୋର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୬୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୭୭ ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ୧୭୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ୧୧୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସୁପର-୮ ଗ୍ରୁପ୍-୧ର ସ୍ଥିତି

ଆଇସିସିର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସୁପର-୮ର 'ଗ୍ରୁପ୍-୧'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଭାରତ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌କୁ ଆସିବେ। ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି, ତଥାପି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି।

ଭାରତର ସୁପର-୮ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ:

ସୁପର-୮ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩ଟି ମୁଖ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:

  • ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୨ - ଅହମ୍ମଦାବାଦ
  • ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ/ଜିମ୍ବାୱେ - ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୬ - ଚେନ୍ନାଇ
  • ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ - କୋଲକାତା

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ୧୮ ତାରିଖରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ଭେଟିବ। ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେ ସୁପର-୮ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ସୁପର-୮ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ସବୁ ଦଳ?

ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ସୁପର-୮ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ନିଜସ୍ୱ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ।

ସୁପର-୮ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସବୁ ଦଳ!

ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନେପାଳ, ଓମାନ, ନାମିବ୍ୟା, ଇଟାଲି ଓ କାନାଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଓ ଏବେ ବି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

