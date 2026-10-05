ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା; ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅକ୍ଟୋବରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରଯାଇଛି।
Published : October 5, 2026 at 3:03 PM IST
Team India Squad: ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅକ୍ଟୋବରର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଆସୁଛି। ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ ଓ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ହଂକଂ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଆଧିକାରିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହେଉଛି। ଦଳରେ ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ଟି. ନଟରାଜନ ଏବଂ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇପିଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ?
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ନିଆରା ଫର୍ମାଟ୍ ବା ଶୈଳୀରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହା ୬-୬ ଓଭରର ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଦଳର ମୋଟ ୬ ଜଣ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ବୋଲର ଏବଂ ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଡ଼ିଆରେ ୪ ଜଣ ଫିଲ୍ଡର ଥାନ୍ତି। ୨୦୧୭ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପୁଣିଥରେ ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ୱିକେଟକିପରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। କେବଳ ଜଣେ ବୋଲର ଦୁଇଟି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳକୁ ୨ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ନିୟମ ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।
STACKED! 🔥 Maximum format. Maximum firepower. Team India is locked, loaded, and ready to take over the Hong Kong Sixes! 🇮🇳💥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes https://t.co/aNSKqkDfd1— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 5, 2026
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାଗ ନେବେ ଏହି ୧୨ଟି ଦଳ
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍-ସି ରେ ରହିଛି। ଏହି ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ୩୦ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୧ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ ୫:୪୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ଗ୍ରୁପ୍
- ଗ୍ରୁପ୍ A: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ହଂକଂ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ
- ଗ୍ରୁପ୍ B: ବାଂଲାଦେଶ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
- ଗ୍ରୁପ୍ C: ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ (UAE)
- ଗ୍ରୁପ୍ D: ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଓମାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର (ଅଧିନାୟକ), କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ ରାଣା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ଟି. ନଟରାଜନ, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ।