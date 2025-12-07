ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍, ବାରବାଟୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍
ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଁଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ।
Published : December 7, 2025 at 5:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର । ଆଜି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ବାରବାଟୀ T-20 ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଭୟ ଟିମ୍ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ବାରବାଟୀରେ ନେଟ୍ସ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ୍ ସେସନ୍ ରହିଛି ବାରବାଟୀରେ ।
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ରେ ବାରବାଟୀ ମହାମୁକାବିଲା-
ବାରବାଟୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଖେଳାଳି ଧିରେ ଧିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାସହିତ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ହୋଟେଲ ମେଫେୟାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ଶନିବାର ରାତିରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ହୋଟେଲ ମେ' ଫାୟାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତେବେ ଉଭୟ ଦଳର ବାକି ରହିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ମରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ଵାଗତ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି l ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଆଜି ରାତିରେ ପହଁଞ୍ଚିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଆଜି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭୟ ଦଳ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ହୋଟେଲରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଅପରାହ୍ନରେ ଭାଇଜାଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭୁମୁଖେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରକ ଓ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳୀ ମାନେ ଆସି ପହଁଚିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ ଯୋଗେ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାର ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ