ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର? ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଅଜିତ ଅଗରକର ଜୁଲାଇ 2023 ରେ ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।

BCCI On Team India New Chief Selector
ନୂଆ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India New Chief Selector: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର କିଏ ହେବେ? ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ନୂଆ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ (PTI) ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗରକରଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ବାକି ରହିଛି।

ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, କାରଣ ଏହି ପଦବୀ 4 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଖାଲି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯିବ।"

ଅଜିତ ଅଗରକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅଜିତ ଅଗରକର ଜୁଲାଇ 2023 ରେ ଚେତନ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍, 2025 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭାରତ 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲା।

2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯିଏ ବି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସଠିକ୍ କରିବାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଏହାର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ 2028 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ।

ସାଇକିଆ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଦଳ ଜାପାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ଦଳର ଅନୁକରଣ କରିପାରିବେ। ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ସାରା ଦେଶ ମହିଳା ଦଳର ଚମତ୍କାର ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।"

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ଅଭିଯାନ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସାଇକିଆ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପୁରୁଷ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଯାହା ମହିଳା ଦଳ ଜାପାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ଦେଶକୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ରୋହିତ-ବିରାଟ? କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
  2. ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳି! ଓଡ଼ିଶା ଟି20 ଲିଗ୍ ଉପରେ IPL ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜର
  3. ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ଶୀର୍ଷରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଟପ୍-10 ରେ 2 ଭାରତୀୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ

TAGGED:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର
ଅଜିତ ଅଗରକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ
କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା
TEAM INDIA NEW CHIEF SELECTOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.