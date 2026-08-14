ETV Bharat / sports

ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଖେଳାଳି

ବିସିସିଆଇ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Jemimah Rodrigues
ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jemimah Rodrigues Injury: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୨୫ ବର୍ଷୀୟା ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଜେମିମା ଦଳର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶକୁ ନେଇଛନ୍ତି।

କେମିତି ଆହତ ହେଲେ ଜେମିମା?

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 'ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' (The Hundred) ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଆହାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡର ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ 'ହାଇ-ଗ୍ରେଡ୍ ଟିଅର୍' ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଘାତର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିକା ରାୱଲଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ

ଜେମିମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିକା ରାୱଲଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ତେବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଜେମିମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ଜେମିମା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ। ଭାରତର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟରେ ଜେମିମା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରର ପିଛା କରି ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟକ), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍‌ କିପର), ଜି. କମାଳିନୀ (ୱିକେଟ୍‌ କିପର), ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ପ୍ରେମା ରାୱତ, ରାଧା ଯାଦବ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତିକା ରାୱଲ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs SL: ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଲେ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍‌

ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ଯାହା କରିପାରି ନଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ସେହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଲେ ଏହି ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି!

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

JEMIMAH RODRIGUES INJURY
INDIA WOMENS CRICKET TEAM
PRATIKA RAWAL
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ
JEMIMAH RODRIGUES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.