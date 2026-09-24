ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Gautam Gambhir Makes Major Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gautam Gambhir: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କଥା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। କେବଳ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଦମଦାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗରକରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଥିଲା ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାରଠାରୁ କେରଳରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦଳରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଦୁହେଁ ପ୍ଲେଇଂ-11 ର ଅଂଶ ହେବେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜିଓଷ୍ଟାରକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ରେ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ, ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ (ଶୁବମନ ଗିଲ୍) କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି।

ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, “ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ (ଶୁବମନ ଗିଲ୍) ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଭାବନାକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖିବା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁବା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବେ କେବେ ଆପଣ ଭାବନାଭିତ୍ତିକ ହୋଇ ଭାସିଯାନ୍ତି।”

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇରେ ଲର୍ଡସଠାରେ ହୋଇଥିବା ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରଠାରୁ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସୁଧୁରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି। ରୋହିତ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ 137 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ BCCI ସଚିବ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ, ଅଜିତ ଅଗରକର ଏଥିରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅଗରକରଙ୍କ ଛୁଟି ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ବି ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗରକର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବେ କେବଳ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ରୁଟ୍‌: ୩ଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଥିଲେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି!

ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ଚମକିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଖେଳାଳି! ଓଡ଼ିଶା ଟି20 ଲିଗ୍ ଉପରେ IPL ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜର

TAGGED:

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବୟାନ
ରୋହିତ ବିରାଟଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027
GAUTAM GAMBHIR ON KOHLI ROHIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.