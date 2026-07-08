ETV Bharat / sports

ଖରାପ ଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହାରୁଛି ଭାରତ! କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ

Gautam Gambhir: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟ ପରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନିଜର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

Gambhir Explains Failure to Adapt in Ireland and England
କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs England: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦଳ ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୧୨୫ ରନର ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ, ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନିଜର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଫଳତାର କାରଣ କେବଳ ଖରାପ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ଯୁବ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଏକ ଗଭୀର ସମସ୍ୟା।

କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି 'ଗେମ୍ ଆୱାରନେସ୍'। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖେଳାଳିମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି।

ଗମ୍ଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବଦଳି ସାରିଛନ୍ତି, ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ନୂଆ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦଳର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି।

ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦଳକୁ ରିସେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓପନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆଘାତ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପରିଣାମ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ବୁଝାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।'

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ୟା ଟେକ୍ନିକ୍‌ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶୈଳୀର। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପିଚ୍‌ର ଆଚରଣ, ପବନର ଦିଗ, ପଡ଼ିଆର ଆକାର ଏବଂ କେତେବେଳେ ରିସ୍କ ନେବା ଉଚିତ୍, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହାର-ଜିତରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ଗମ୍ଭୀର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆୟରଲାଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥାନ୍ତୁ।'

ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ୭୬ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ହାଇ-ରିସ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବାରୁ କେବେକେବେ ଏଭଳି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମତରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖେଳାଳିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ବୋଲିଂର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କେତେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୦-୨ ରେ ପଛୁଆ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ 'ରିସେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍' କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୨୩ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍

ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ, ୧୨୫ ରନରେ ମାତ୍ ଦେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲଗାତାର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଜ୍

TAGGED:

GAUTAM GAMBHIR
INDIA VS ENGLAND
INDIA 76 ALL OUT
କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର
INDIA VS ENGLAND T20 SERIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.