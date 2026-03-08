ETV Bharat / sports

ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଲା ଭାରତ; ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ

T20 World Cup 2026 Final: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଲେଖା ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ।

IND vs NZ Final Highlights
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ Final Highlights: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଲେଖା ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଘରୋଇ ମାଟିରେ କିୱି ଦଳକୁ ୯୬ ରନର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ କବଜା କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ କେବଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି।

ରନ୍‌ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନିଂ ଦଳକୁ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିବାବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୪୬ ବଲରେ ୮୯ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ (୫୪ ରନ) ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଶେଷ ଆଡକୁ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ମାତ୍ର ୮ ବଲରୁ ୨୬ ରନର କ୍ୟାମିଓ ବଳରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୫୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡା କରିଥିଲା। ଜିମି ନୀଶମ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ ବି ଦୁବେଙ୍କ ଶେଷ ଓଭର ପ୍ରହାର କିୱି ବୋଲରଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ବୁମରା-ଅକ୍ଷରଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଧରାଶାୟୀ କିୱି

୨୫୭ ରନର ପାହାଡ ସଦୃଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଧାରୁଆ ବୋଲିଂ ଆଗରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ (୫୨ ରନ) ସଂଘର୍ଷ କରି ଗୋଟିଏ ପଟୁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟେ ଫିନ୍ ଆଲେନ, ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ବୁମରା ନିଜର ଘାତକ ସ୍ପେଲରେ ୪ଟି ୱିକେଟ ଚଟାଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଆଜିର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ:

  • ଇତିହାସ: ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି।
  • ଆୟୋଜକ ଦେଶ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆୟୋଜକ ଦେଶ (India) ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
  • ଅପରାଜୟ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଟିମ୍‌ର ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଜଲୱା; କୋହଲି ଓ ୱିଲିୟମସନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

IPL 2026: ଶେଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ରିକେଟ୍‌ ମହାକୁମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌

TAGGED:

INDIA VS NEW ZEALAND FINAL
T20 WORLD CUP 2026 FINAL
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍
IND VS NZ FINAL HIGHLIGHTS
T20 WC IND VS NZ FINAL HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.