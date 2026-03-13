ETV Bharat / sports

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ ‘ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍’ କ୍ରିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍‌

ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୂରା ‘ହାଉସଫୁଲ୍’ ରହିଛି।

India Cricket Schedule
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ ‘ନନ୍-ଷ୍ଟପ୍’ କ୍ରିକେଟ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 3:03 PM IST

India Cricket Schedule, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ସତେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଆଦୌ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ୧୨ ମାସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୂରା ‘ହାଉସଫୁଲ୍’ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଖେଳାଯିବ ଅତିରିକ୍ତ ଟି-୨୦

ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା 'ଡିଟୱା' ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଏହାକୁ ଏକ 'ଫଣ୍ଡରେଜର' ବା ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ

ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ODI ଓ ୫ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଡବ୍ଲିନରେ ରହିପାରେ। ସେଠାରେ ଏକ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହେ, ତେବେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୬ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଓ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଢ଼ିପାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ବିସିସିଆଇ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

  • ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ଟି-୨୦ ଖେଳାଯିବ।
  • ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍: ୬ଟି ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (ତେବେ ଏହା ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ)।
  • ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (ନାଗୋୟା, ଜାପାନ): ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି।
  • ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍: ଏହି ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦଳ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଜାପାନରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲଢ଼ିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ଦେଶରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଓ ବୋର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି

ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଏଠାରେ ୫ଟି ODI, ୫ଟି ଟି-୨୦ ଓ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବୋର୍ଡଙ୍କ ସହମତିରେ ଏହାକୁ ୫କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଡିସେମ୍ବରରେ ଦଳ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ-ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ବୋର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ (IPL)ର ୨୦ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ।

