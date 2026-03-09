ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ୧୦ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

India vs New Zealand Final: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି।

T20 World Cup 2026 Records
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ୧୦ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
T20 World Cup 2026 Records: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଠିକ୍ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ରାତିରେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଜୟର ବିରାଟ ଉତ୍ସବ। ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ସେହି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ 'ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ' ପୂରଣ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି।

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ୩ ଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ (୨୦୦୭, ୨୦୨୪, ୨୦୨୬) ଜିତିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ସହ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ବନିଛି।

ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଭିଷେକ-ସଞ୍ଜୁଙ୍କ 'ଝଡ଼'

ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ଉଇକେଟ ହରାଇ ୨୫୫ ରନ୍ ର ଏକ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହା ଯେକୌଣସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: ମାତ୍ର ୮୯ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ଖେଳି ସେ ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ୩୨୧ ରନ୍ କରି 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା: ମାତ୍ର ୧୮ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସେ କିୱି ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲେ। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଭାରତ ୯୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ମୁଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା।

ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ

୨୫୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଧରାଶାୟୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନିଜ କରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବୁମ୍ରା ୧୫ ରନରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପିଚ୍‌ର ଗତିକୁ ବୁଝି ବୁମ୍ରା ପ୍ରାୟ ସବୁ ବଲ୍ 'ସ୍ଲୋଅର୍' ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବାରେ କିୱି ବ୍ୟାଟରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ନାମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ୧୦ଟି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ:

  1. ତ୍ରିମୁକୁଟ: ୩ଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ।
  2. ଘରୋଇ ମାଟିରେ ରାଜ୍: ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ନିଜ ଦେଶରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ସହ ଟାଇଟଲ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାରେ ସଫଳ।
  3. ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର: ୨୫୫/୫ ସ୍କୋର କରି ଭାରତ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
  4. ୨୦୦ ପାର୍‌: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛି।
  5. ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ: ୯୬ ରନର ବିଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା।
  6. ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଯାଦୁ: ବୁମ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।
  7. ଲଗାତାର ୨୫୦+: ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ।
  8. ଅଭିଷେକଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ: ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରି ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌ରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ।
  9. ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ (୩୨୧) ଓ ସର୍ବାଧିକ ଛକା (୨୪) ମାରି କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ।
  10. ପାୱାରପ୍ଲେ ଧମାକା: ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭରରେ ୯୨ ରନ୍ କରି ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦଳର ଏହି ସାମୂହିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ କାହିଁକି ଆଜି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

