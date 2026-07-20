ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସର ଲର୍ଡସର ଐତିହାସିକ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : July 20, 2026 at 9:43 AM IST
Shubman Gill On Rohit Sharma: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସର ଐତିହାସିକ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ସେହି ସମସ୍ତ ଗୁଜବ ଓ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଲର୍ଡସ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଯେ ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ୧୯ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅଲବିଦା କହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ରୋହିତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ।
🚨 SHUBMAN GILL ON ROHIT SHARMA RETIREMENT 🚨— Jeet (@JeetN25) July 19, 2026
In press conference Shubman Gill was asked about Rohit Sharma retirement
Reporter 🗣️ : this was last international match of Rohit Sharma ?
Shubman : Have not had a chance I mean he is not told us anything and I think it's all..… pic.twitter.com/7Lc4bzPJuG
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ସେ (ରୋହିତ ଶର୍ମା) ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏସବୁ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହିଁ।" ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅବସର ନେବେ ନାହିଁ।
ଅବସର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟ୍ରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ୩୮୭/୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ରୋହିତ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଏଭଳି ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର କୋଳକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା।
Amid speculation over Rohit Sharma's future, this is what Shubman Gill had to say 🗣️#ENGvIND pic.twitter.com/m9PXFbwi89— Cricbuzz (@cricbuzz) July 20, 2026
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଲର୍ଡସ ପଡ଼ିଆରେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୧୧୦ଟି ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୧୩୮ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୭ଟି ଚମତ୍କାର ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ରୋହିତ ଏବଂ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୪୭ ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ରନ୍ ଚେଜ୍ର ଏକ ମଜଭୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨୭ ରନ୍ରେ ହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ପାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛି।
Rohit Sharma delivered a statement century 👊— ICC (@ICC) July 20, 2026
📝 https://t.co/eY31ILq0Wo pic.twitter.com/X5cyWBe9w7
ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ନିଜର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିଜ୍ରେ ରୋହିତ ଭାଇଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋହିତ ଭାଇ ନିଜ ପାଳିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ, ତାହା ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖୁଥିଲି। ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ପିଛା କରିବାର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ୬୦-୭୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦେଖିବା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା।"