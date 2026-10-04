'ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର...!' ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭିତିରି କଥା କହିଦେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କିଛି ରୋଚକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
Published : October 4, 2026 at 3:00 PM IST
Shreyas Iyer On Sooryavanshi: ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ପ୍ରଥମେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଉପରେ ରହିଛି।
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଧିନାୟକ ଆୟର ଏକ ରୋଚକ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ତୁଫାନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ବୈଭବଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଯେପରି ସେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ବହୁତ ମେଳାପୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ସାଜିଥାନ୍ତି।
ଆୟର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଓପନର୍ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦବ୍ଦବା ବଜାୟ ରଖିବେ।
ଅଧିନାୟକ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ଭିତରର ଭୟକୁ ବାହାର କରି ମନଖୋଲି ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦକ୍ଷତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ଢାଲ ସାଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
Shreyas Iyer opens up about his interactions with young Vaibhav Sooryavanshi 🗣️ https://t.co/9jgO0qV93a— Cricbuzz (@cricbuzz) October 4, 2026
ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଉପରେ ଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସୁରକ୍ଷା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସେ ଆଦୌ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ।
ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଇତିହାସ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଭାରତ ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୯ ରନ୍ରେ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁଟର ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ବୈଭବ ୧୫ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।