ବାରବାଟୀ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଟଲ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପଟେନ, ନେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ

ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟା଼ଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ।

TEAM INDIA PURI VISIT
ପୁରୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 9, 2025 at 11:03 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 11:52 AM IST

TEAM INDIA PURI VISIT ପୁରୀ: ବାରବାଟୀ ବ୍ୟାଟଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ସଦସ୍ୟ । ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟା଼ଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ତା' ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କୋଚ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ, ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କୋଚ୍ ଓ ଖେଳାଳୀ । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ପୁରୀରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଖେଳାଳି (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରେ ରିଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି: ପୁରୀ ଏସପି

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କୋଚଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ । "ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ବାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାନମାନେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଲୋଜ ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ସହ ରିଙ୍ଗ ରାଉଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା" କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ

'ଭାବବିହ୍ବଳ ହେଲେ ଖେଳାଳୀ':

ଓସିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରବି ଶଙ୍କର ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ କୋଚ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳୀମାନେ । ଭାରତ ମାଟିରେ ଭାରତର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ । "

ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟ୍ବି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ସଂଧ୍ୟା 7ଟା 30 ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସିରଜ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : December 9, 2025 at 11:52 AM IST

