ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍, ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ
Ryan ten Doeschate: ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ଙ୍କର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି।
Published : July 29, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : July 29, 2026 at 11:20 AM IST
Ryan ten Doeschate: ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ଙ୍କର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ଦଳ ସହ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ତୁଟିଛି। ନେଦରଲାଣ୍ଡସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଡୋସେଟ୍ ପୁଣିଥରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସର କ୍ରିକେଟ୍ ରଣନୀତି ମୁଖ୍ୟ (ହେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି) ହୋଇଛନ୍ତି।
'ଇଏସପିଏନ୍ କ୍ରିକଇନ୍ଫୋ'ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ ବିସିସିଆଇକୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମରେ ହିଁ ଥିଲା। ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ଙ୍କର ଏହି ବିଦାୟ ବିସିସିଆଇ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ମାସରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଛି।
Assistant Ryan Ten Doeshchate's two year contract with Indian men's team ended on June 10. Fielding coach T Dilip, who was given a one year extension also had his contract end on June 8. They continued till the end of India's tour of United Kingdom. However the BCCI is not giving… pic.twitter.com/RDVDkkFBNd— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
୨୦୨୪ ରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦ
ଭାରତ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୪ ଜିତିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ ଭାରତୀୟ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପୂର୍ବତନ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଦଳର କୋଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଉଭୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅବଦାନ ଦେଇ ସେଟ୍ଅପ୍ର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ପରେ ୨୦୨୬ ରେ ଆଇସିସି ମେନ୍ସ ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ୩-୦ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୨-୦ ର ପରାଜୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟ୍ (ଟେଷ୍ଟ) ରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା।
Welcome home, Tendo 💜🥺 pic.twitter.com/Ut7hWqMAsA— KolkataKnightRiders (@KKRiders) July 29, 2026
କେକେଆର୍ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ କେବେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସଫଳତା ଦେଇଥିବା ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସମୂହର ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ରିକେଟ୍ ରଣନୀତି (ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି) ସମ୍ଭାଳିବେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ କେକେଆର୍ର ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୧୨ ଏବଂ ୨୦୧୪ ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୨୨ ରେ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଅଂଶ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ମେଣ୍ଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦଳ ଆଉ ଏକ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।