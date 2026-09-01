ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ଘୋଷଣା: ପାନାମା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଉରୁଗୁଏ ସହ ଲଢ଼ିବେ ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ
ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଖାଲିଦ ଜମିଲ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : September 1, 2026 at 10:30 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଖାଲିଦ ଜମିଲ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାନାମା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପରଖିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ପାନାମା ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ପରେ ଦଳ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଉରୁଗୁଏ ସହ ଦଳ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ଭାରତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତିନିଟି ଯାକ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଫିଫା (FIFA) ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ଖେଳର ସ୍ତର ପରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦଳ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଖାଲିଦ ଜମିଲ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ।
India’s squad for the September-October FIFA Men’s International Match Window. 🐯— Indian Football (@IndianFootball) August 31, 2026
The #BlueTigers’ training camp will begin on September 14 in Bengaluru.
September 26: 🇮🇳 vs 🇵🇦
October 3: 🇮🇳 vs 🇧🇷
October 6: 🇮🇳 vs 🇺🇾
Read more 🔗 https://t.co/T8KgsPnPYz#IndianFootball pic.twitter.com/1qN9O14uOa
ବିଶ୍ୱର ତିନିଟି ବଡ଼ ଦଳ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାନାମା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହା ପରେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଖାଲିଦ ଜମିଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାର ଅଛି। ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତର ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ:
- ଗୋଲକିପର: ଏଲବିନୋ ଗୋମ୍ସ, ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ସନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭସୁଖନ ସିଂ ଗିଲ୍, ସୋମ କୁମାର।
- ଡିଫେଣ୍ଡର: ଅଭିଷେକ ସିଂ ଟେକଚାମ, ଆକାଶ ମିଶ୍ର, ଅନୱର ଅଲୀ, ବିଜୟ ବର୍ଗିଜ, ହମିଙ୍ଗଥାନମାୱିଆ ରାଲଟେ, ଜୟ ଗୁପ୍ତା, ପ୍ରମବୀର, ରିକି ମୀତେଇ ହାଓବାମ।
- ମିଡଫିଲ୍ଡର: ଅନିରୁଦ୍ଧ ଥାପା, ଆଶିକ କୁରୁନିୟନ, ଫାରୁଖ ଚୌଧୁରୀ, ଲାଲେଙ୍ଗମାୱିଆ ରାଲଟେ, ମ୍ୟାକାର୍ଟନ ନିକ୍ସନ, ମହମ୍ମଦ ସନାନ୍, ରିକି ଶାବୋଙ୍ଗ, ସହଲ ଅବଦୁଲ ସମଦ।
- ଫରୱାର୍ଡ: ଏଡମଣ୍ଡ ଲାଲରିନ୍ଦିକା, ଇରଫାନ ୟାଡୱାଡ, ମନବୀର ସିଂ, ରହିମ ଅଲୀ, ରୟାନ ୱିଲିୟମ୍ସ, ବିକ୍ରମ ପ୍ରତାପ ସିଂ।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ :
- ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର : ଭାରତ ବନାମ ପାନାମା, ଶ୍ରୀ କାନ୍ତୀରଭା ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
- ୩ ଅକ୍ଟୋବର: ଭାରତ ବନାମ ବ୍ରାଜିଲ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ଭାରତୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ, କୋଲକାତା
- ୬ ଅକ୍ଟୋବର: ଭାରତ ବନାମ ଉରୁଗୁଏ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ଭାରତୀ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ, କୋଲକାତା