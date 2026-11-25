IPL 2027 ନିଲାମୀ ତାଲିକା ଜାରି, 18ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 1220 ଖେଳାଳି
IPL 2027 ନିଲାମୀ ପାଇଁ 18ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର 1220 ଜଣ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 25, 2026 at 2:37 PM IST
TATA IPL 2027 Auction: ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଲାମୀ ପାଇଁ କେତେଜଣ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ମୋଟ 17ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥର କେବଳ 66 ଜଣ ଖେଳାଳି ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବେ। ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଏତିକି ହିଁ ସ୍ଲଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ତେବେ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆଗକୁ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ତରଫରୁ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ କରାଯାଇପାରେ।
18ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ
IPL 2027 ନିଲାମୀ ପାଇଁ 18ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଲାମୀ ପୂର୍ବରୁ 184 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଥିବା 66ଟି ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ମିନି ନିଲାମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 66ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେବେଳ 25ଟି ବିଦେଶୀ ସ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। BCCI ଜଣାଇଛି ଯେ ନିଲାମୀ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ସର୍ବାଧିକ (53) ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ 40 ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରୁ 36 ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି।
16 ତାରିଖରେ ହେବ ନିଲାମ
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଗୋଆରେ ନିଲାମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏଥର ମୋଟ 1220 ଜଣ ଖେଳାଳି ନିଲାମୀ ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 939 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ 17ଟି ଦେଶର 281ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟେନସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦଶଟି ଦଳ ମିଶି 184 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
IPL ନିଲାମୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ୧୮ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
|ନମ୍ବର (No.)
|ଦେଶ (Country)
|ଖେଳାଳି (Players)
|1
|ଭାରତ (India)
|939
|2
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (Australia)
|53
|3
|ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (South Africa)
|40
|4
|ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (West Indies)
|36
|5
|ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (New Zealand)
|25
|6
|ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (Afghanistan)
|23
|7
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (Sri Lanka)
|21
|8
|ଇଂଲଣ୍ଡ (England)
|16
|9
|ବାଂଲାଦେଶ (Bangladesh)
|12
|10
|ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ (Ireland)
|7
|11
|ଜିମ୍ବାୱେ (Zimbabwe)
|6
|12
|ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା (USA)
|13
|13
|ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)
|10
|14
|ନେପାଳ (Nepal)
|10
|15
|ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସ (Netherlands)
|3
|16
|କାନାଡା (Canada)
|2
|17
|ଜାପାନ (Japan)
|2
|18
|ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ (Scotland)
|2
କେଉଁ ଦଳ ପାଖେ କେତେ ସ୍ଲଟ୍ ଖାଲି ଅଛି?
ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଲଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଖରେ ଖାଲି ଅଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲାମୀ ଦିନ ନଅ-ନଅ ଜଣ ଖେଳାଳି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପୂରା ହେବ। ସିଏସକେ (CSK), ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି କିଣିବାକୁ ଅଛି। ଏଲଏସଜି (LSG) ଦଳ 7 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବ। ଜିଟି (GT) ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଖରେ କେବଳ ତିନିଟି ସ୍ଲଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। କେକେଆର (KKR) ଦଳ ଆଠ ଜଣ ଏବଂ ଏଲଏସଜି ଦଳ ସାତ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିବ। ଆରସିବି (RCB) ପାଖରେ କେବଳ 5ଟି ସ୍ଲଟ୍ ହିଁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରେ ଯୋଗଦେଲେ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
IPL 2027 ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି!
2023 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରେ। କ୍ରିକବଜ୍ ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ନିଲାମୀ ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2025 ମେଗା ନିଲାମୀରେ ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମିନି ନିଲାମୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।