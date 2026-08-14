ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ଯାହା କରିପାରି ନଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ସେହି କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଲେ ଏହି ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି!
AUS vs BAN: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନ ତମିମ୍ ଶତକ ହାସଲ କରି ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : August 14, 2026 at 1:09 PM IST
Tanzid Hasan Tamim Century: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପିଚ୍ର ବାଉନ୍ସକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଓପନର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଭାରତ ପାଇଁ ୩୧ ଜଣ ଓପନର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୯ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଶତକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନ ତମିମ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଡାର୍ୱିନ୍ର ମରାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନ ତମିମ୍ ୧୦୧ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାରି ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ୧୯୭ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ୮ଟି ଚୌକା ସହ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଶତକ ମାରିବାରେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ତମିମ୍ଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଟେ। ଏହି ପାରିଟି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୯୮ ରନ୍ କରି ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
.
An innings that will live forever in Bangladesh's history books as Tanzid Hasan makes his country's first Test century on Australian shores 👏— ICC (@ICC) August 14, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/2KcJt0IP4d
୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଦିଲୀପ ବେଙ୍ଗସରକାରଙ୍କ ନାମରେ ୧୭ଟି ଶତକ ରହିଛି। ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶତକ ଲଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୧୦ଟି ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କୌଣସି ଶତକ ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମହାନ କପିଳ ଦେବ, ନବାବ ପଟୌଦୀ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶତକ ଲଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଶିବନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଟେଷ୍ଟରେ ୧୧୮୬୭ ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ମୋଟ ୩୦ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶତକ ନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡର ନାସିର ହୁସେନ୍, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ହର୍ସଲ ଗିବ୍ସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକୁଲମ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦସ୍ସର ନଜର ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଶତକ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି।
Tanzid Hasan Tamim’s Maiden Test Century! 💯🔥 | 1st Test vs Australia 🇧🇩 pic.twitter.com/wqXVBaaYkn— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 14, 2026
ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ୧୫୦ ରନ୍ରୁ ଅଧିକର ଲିଡ୍ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ତଞ୍ଜିଦ୍ ହସନ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ହସନ ଶାନ୍ତୋ ୮୪ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାରି ଖେଳିଛନ୍ତି।