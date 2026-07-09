ETV Bharat / sports

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର, ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ; ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅବସର ନେବେ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି

Tammy Beaumont: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ନିଜର ୧୭ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିରାମ ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

Tammy Beaumont Retirement
ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟାମି ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tammy Beaumont Retirement: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୧୦ ଜୁଲାଇରୁ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲଣ୍ଡନର ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିକେଟର ଟାମି ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେ ନିଜର ୧୭ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିରାମ ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।

୩୫ ବର୍ଷୀୟା ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୬୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ୧୨ଟି ଶତକ ସହ ସେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।

England Star Tammy Beaumont Announces Retirement
୧୭ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିରାମ ପକାଇବେ ଟାମି ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ (IANS)

ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୪୧୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରନ୍ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା କାରଣରୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଟାମି ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବ୍ୟାଟର, ଯିଏକି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ୨୦୨୩ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ନଟିଂହାମର ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍‌ଠାରେ ସେ ୨୦୮ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟିଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ କ୍ରିକେଟର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୩ ଜଣ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୭ ବର୍ଷ ଖେଳିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଯେ ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ବିଶେଷ କରି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଖେଳ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି।"

ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ ନିଜର ପ୍ରଶଂସକ (ଫ୍ୟାନ୍ସ), କୋଚ୍, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା: ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ; ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ

TAGGED:

TAMMY BEAUMONT
ENGLAND VS INDIA TEST
CRICKTER RETIREMENT
ଟାମି ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ
TAMMY BEAUMONT RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.