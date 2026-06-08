ଖେଳାଳିରୁ ପ୍ରଶାସକ: BCBର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ତମିମ୍ ଇକବାଲ୍
Tamim Iqbal: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତମିମ୍ ଇକବାଲ୍ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : June 8, 2026 at 11:04 AM IST
BCB New President, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତମିମ୍ ଇକବାଲ୍ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ବୋର୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ ବିସିବିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମିଟିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତମିମ୍ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିବା ବିସିବି ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଏହି ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ସରକାର ବୋର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତମିମ୍ ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିସିବିର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ର ଚାଲିଥିବା କଠିନ ସମୟ ଉପରେ ମତ ଦେବା ବେଳେ ତମିମ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟିଲା, ତାହା ସଠିକ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାମ ଏକାକୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।" ନବଗଠିତ ବୋର୍ଡ ଫହିମ୍ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି। ବିସିବିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ହେଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Former captain Tamim Iqbal elected as Bangladesh Cricket Board President— ANI Digital (@ani_digital) June 7, 2026
Read @ANI Story I https://t.co/FzQqv2htqc#TamimIqbal #BCB #BCBPresident #BCBElections #BangladeshCricket pic.twitter.com/kkLs1ar9Db
ମୀରପୁରର ଶେର୍-ଏ-ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂରେ ତମିମ୍ ୭୩ଟି ଭୋଟ୍ ସହ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୟଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଇସରାଫିଲ୍ ଖୁସରୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୭୨-୭୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। କ୍ଲବ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ୧୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଅମଜଦ୍ ହୁସେନ୍, ମେଜର ଇମ୍ରୋଜ୍, ଫୈଜୁର ରହମାନ ଏବଂ ସୟଦ୍ ବୋରହାନୁଲ୍ ହୁସେନ୍ ପପୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମେଜର ଇମ୍ରୋଜ୍ଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ୨୦ଟି ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅମଜଦ୍ଙ୍କୁ ୩୨ଟି ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
Tamim Iqbal has been elected as the new BCB president for a four-year term following the elections held in Dhaka on Sunday— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 7, 2026
Full story: https://t.co/XI3CFhosYL pic.twitter.com/AliZ4m0JNn
ତମିମ୍ ଇକବାଲ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ କ୍ରିକେଟର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ୭୦ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୨୪୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୭୮ଟି ଟି-୨୦ ସହିତ ମୋଟ ୩୯୧ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସେଠାରେ ସେ ୨୪୦ଟି ଇନିଂସରେ ୩୬.୬୫ ହାରରେ ୮୩୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୫୧୩୪ ରନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ୧୭୫୮ ରନ୍ ରହିଛି।