ETV Bharat / sports

ହରମ୍ୟାନ୍‌ ଓ ଫୋର୍ଟୁଇନ୍‌ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା

ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକ ବ୍ୟୋର୍ନ ଫୋର୍ଟୁଇନ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଡୁଆନ୍ ୟାନସେନ୍ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

South Africa vs Zimbabwe T20I Tri Series Final
ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

South Africa vs Zimbabwe T20I: ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିନେଇଛି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହିଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନାମିବ୍ୟା ଠାରୁ ୧୮ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ସହ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୪୮ ରନ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଛି।

ୱିଣ୍ଡହୋକ୍‌ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ୧୮ ଓଭରରେ ୧୫୭ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ‌ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ କନର୍ ଏଷ୍ଟରହୁଇଜନ୍ ଏବଂ ଜର୍ଡାନ ହରମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୬୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ୱିକେଟକିପର କନର୍ ୨୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୩୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୩ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପଟେ ହରମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୧ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୩ ରନ୍ ଛେଚିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ୨୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୩୨ ରନ୍‌ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଡୁଆନ୍ ୟାନସେନ୍ ୧୪ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୨୩ ରନ୍ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୨୦୦ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ

ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟୁମାନ ୟାମହୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ୪ ଓଭରର ସ୍ପେଲ୍‌ରେ ୟାମହୁରୀ ୫୧ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଦଳର ୩ ଜଣ ବୋଲର ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍‌ରେ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ କଠିନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଜିମ୍ବାୱେର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଦଳ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଓପନର୍ ବେନ୍ କରନ୍ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରାୟନ୍ ବେନେଟ୍ ୬ ରନ୍, ଇନୋସେଣ୍ଟ କିୟା ୯ ରନ୍ ଏବଂ ୱେସଲି ମେଧଭେରେ ୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରଜା ୧୬ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ୧୨ତମ ଓଭର ସୁଦ୍ଧା ୮୧ ରନ୍‌ରେ ଜିମ୍ବାୱେର ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା।

ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ ମାତ୍ର ୩୧ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୬ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଦଳ ପରାଜୟର ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ କରିବା ସହ ୧୫୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ବ୍ୟୋର୍ନ ଫୋର୍ଟୁଇନ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଡୁଆନ୍ ୟାନସେନ୍ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଥାନ ବସନ୍‌ଙ୍କୁ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

Explainer: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ ଧମକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶ?

TAGGED:

SOUTH AFRICA VS ZIMBABWE T20I
ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା
କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍
T20I TRI SERIES FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.