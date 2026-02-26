ETV Bharat / sports

WI vs SA: ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନଜର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

West Indies vs South Africa: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ।

West Indies vs South Africa
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନଜର (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
T20 World Cup Today Match: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ସାରା ଭାରତର ନଜର କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ।

କ’ଣ କହୁଛି ସେମିଫାଇନାଲ ସମୀକରଣ?

ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତର ରାସ୍ତା କଠିନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ଚାହିଁବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଜର ବାକି ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ) ଜିତୁ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜିତେ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଭାରତ ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ୨ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ସମୀକରଣ ନବଦଳେ ତେବେ ମାମଲା 'ରନ୍-ରେଟ୍'କୁ ଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦଳ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ପଛରେ ରହିଛି।

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏହି ବିଶାଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚୌକା-ଛକା ମାରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ନିକଟରେ ଭାରତକୁ ହରାଇଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ପଡ଼ିଆର ମିଜାଜ୍‌କୁ ଭଲଭାବେ ଜାଣିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲିଗ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲଢ଼େଇ

ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତଠାରୁ ହାରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଥର 'ଚୋକର୍ସ' ବଦନାମ ପୋଛିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୁଇଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପତିଆରା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

କାହାର ପଲା ଭାରି?

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଖରେ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାତ୍ର କିଛି ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତି ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ବନାମ ବୋଲିଂର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପିଚ୍‌ରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଥିବା ଦଳ ହିଁ ବିଜୟର ନିକଟତର ହେବ।

ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଆଇଡେନ୍ ମାର୍କରମ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ କିପର), ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, କାଗିସୋ ରାବାଡା, କେଶବ ମହାରାଜ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡନ କିଙ୍ଗ୍, ସାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟ କିପର), ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟର, ରୋଭମାନ ପାୱେଲ, ଶେରଫାନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡ, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, ଜସନ ହୋଲ୍ଡର, ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡେ, ଆକିଲ୍ ହୋସେନ୍, ଗୁଡାକେଶ ମୋଟି, ଶାମର ଜୋସେଫ୍

ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

