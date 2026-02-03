ETV Bharat / sports

ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେଉଁ ସବୁ ଦଳ କଲେ କମାଲ?

T20 World Cup Warm up Match: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଶର ୩ଟି ଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏହି ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି।

T20 World Cup 2026
ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି। କାରଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ୩ଟି ଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏହି ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଏପରି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନର ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ।

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ର ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୬୧ ରନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ୨୦ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୮୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଡାରବିଶ ରସୁଲି ୪୬ ବଲରେ ୮୪ ରନ ଖେଳିଥିଲେ। ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ ୩୬ ରନ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନବୀ ୩୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ୧୨୩ ରନ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ ସର୍ବାଧିକ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜିଆର୍ ରେହମାନ ସରିଫି ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍:

ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ହାଇ ସ୍କୋରର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୩୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବର ଆମେରିକା ଦଳ ମଧ୍ୟ ୨୦୦ ରନରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୩୮ ରନରେ ଜିତିନେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦଶ ତରଫରୁ ନାରାୟଣ ଜଗଦିସନ ୫୫ ବଲରେ ୧୦୪ ରନ୍ ର ବିସ୍ପୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ବଦୋନି ୨୬ ବଲରେ ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ତିଲକ ଭର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୩୮ ରନ୍ ଆସିଥିଲା। ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରବି ବିଷ୍ଣୁ ଦଳ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍:

ଦିନର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ କାନାଡା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଟାଲୀ ଦଳ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ କାନାଡା ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଓ ମ୍ୟାଚକୁ ୧୦ ରନ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ଟାଲି ଦଳ ତରଫରୁ ଜେଜେ ସ୍ମିଟ୍ସ ୪୯ ରନର ସର୍ବାଧିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବାବେଳେ ହ୍ୟାରି ମନେଟି ୩୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। କାନାଡା ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଦିଲପ୍ରୀତ ବାଜୱା ୩୭ ଏବଂ ଯୁବରାଜ ସମ୍ରା ଓ ନିକୋଲାସ କିର୍ଟନ ୩୩ ରନ୍ ଲେଖାଁଏ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

