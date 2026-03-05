ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଳାକାରନାମା; ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।

Pakistan Cricketer Accused
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ (IANS)
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଧାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଜଣେ ମହିଳା ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଭଳି ସଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

କାଣ୍ଡିର ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା ହଙ୍ଗାମା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ କାଣ୍ଡିସ୍ଥିତ 'ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ରାଉନ୍' ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଜଣେ ଖେଳାଳି ହାଉସକିପିଂ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅଭଦ୍ରାମି କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ହୋଟେଲର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା?

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ନଭେଦ ଚିମା ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (PCB) ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ?

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁପର-୮ରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ନ ଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯିବା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯଦିଓ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୫ ରନରେ ଜିତିଥିଲେ ତଥାପି ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୪୭ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟିଂର ବିଫଳତା ଓ ରଣନୀତିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା।

ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗଣିଛନ୍ତି ଜରିମାନା

ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯାତ୍ରା ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଭାରତଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ସୁପର-୮କୁ ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ରନ୍ ରେଟ୍‌ରେ ପଛୁଆ ରହି ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପିସିବି ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

