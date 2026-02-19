ସୁପର-୮ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ାସୂଚୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟିମ୍ ସହ ହେବ ଭାରତର ମୁକାବିଲା?
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ପରେ ଶେଷରେ 'ସୁପର-୮' ପାଇଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
Published : February 19, 2026 at 10:39 AM IST
T20 World Cup Super 8 Schedule: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ପରେ ଶେଷରେ 'ସୁପର-୮' ପାଇଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିମ୍ବାୱେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସୁପର-୮ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ୮ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ।
ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସମୀକରଣ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ମନେହେଉଛି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗତ ବିଶ୍ୱକପର ବିଜେତା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ପରେ ୨୬ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ କୋଲକାତାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
Presenting the Super 8️⃣ at the #T20WorldCup 2026 👊— ICC (@ICC) February 18, 2026
ସୁପର-୮ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ: (T20 World Cup Super 8 Schedule)
- ୨୧ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଶନିବାର - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - କଲମ୍ବୋ
- ୨୨ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ରବିବାର - ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ - ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ - କାଣ୍ଡି
- ୨୨ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ରବିବାର - ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - ଅହମ୍ମଦାବାଦ
- ୨୩ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ସୋମବାର - ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - ମୁମ୍ବାଇ
- ୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ମଙ୍ଗଳବାର - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - କାଣ୍ଡି
- ୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ବୁଧବାର - ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - କଲମ୍ବୋ
- ୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଗୁରୁବାର - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ - ଅହମ୍ମଦାବାଦ
- ୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଗୁରୁବାର - ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - ଚେନ୍ନାଇ
- ୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଶୁକ୍ରବାର - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - କଲମ୍ବୋ
- ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଶନିବାର - ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ - କାଣ୍ଡି
- ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ରବିବାର - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ - ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ - ଦିଲ୍ଲୀ
- ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ରବିବାର - ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍- ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା, କୋଲକାତା
ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ମହାମୁକାବିଲା?
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସମୀକରଣ ଠିକ୍ ରହେ ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।