କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଇଚଇ: ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ କରୁଛି ICC
Match Fixing: ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ (ICC) ର ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ (ACU) କାନାଡା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : April 17, 2026 at 12:40 PM IST
T20 World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେବାର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଇଏସଏସପିଏନକ୍ରିକଇନଫୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ (ICC) ର ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ (ACU) କାନାଡା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। CBC ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ 'Corruption, Cricket and Cricket' ରେ ଏପରି କିଛି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ତଦନ୍ତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ କାନାଡା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇନିଂସର ୫ମ ଓଭର ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଓଭରଟି କାନାଡା ଅଧିନାୟକ ଦିଲପ୍ରୀତ ବାଜୱା ପକାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ୩ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବାଜୱାଙ୍କୁ କାନାଡା ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଓଭରରେ ବାଜୱା ନୋ-ବଲ୍ ଏବଂ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ପକାଇ ମୋଟ ୧୫ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଓଭର ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ICC ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ବୋଲିଂ ଥିଲା ନା ଅଧିନାୟକ ଜାଣିଶୁଣି ଏତେ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଏହା କୌଣସି ସଟ୍ଟାବାଜି ବା ବେଟିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି?
The ICC's anti-corruption unit is investigating allegations of corruption involving Cricket Canada, one of which focuses on a Canada game from the recent men's T20 World Cup pic.twitter.com/XcwN4hvaM9— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 17, 2026
ଲିକ୍ ଅଡିଓ ଯୋଗୁଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ
କାନାଡା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂରୁ ଦଳ ଚୟନରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଯାହାର ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଖୁର୍ରମ ଚୌହାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଚାପ ପକାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପୁବୁଦୁ ଦସାନାୟକେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଦଳ ଚୟନରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାନାଡା କ୍ରିକେଟର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ (CEO) ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଚୋରି ମାମଲା ଚାଲିଛି। କାନାଡା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ (ବୃତ୍ତିଗତ ଚୁକ୍ତି) ରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ।