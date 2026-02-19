କୋହଲିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ଫରହାନ? ଇତିହାସ ରିଚାବାକୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ରନ୍ ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଓପନର
T20 World Cup: ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁପର-୮ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ 'କିଙ୍ଗ କୋହଲି'ଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : February 19, 2026 at 1:10 PM IST
Sahibzada Farhan vs Virat Kohli: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁପର-୮ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ 'କିଙ୍ଗ କୋହଲି'ଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିରାଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ସାଜିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଫରହାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୮ରେ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷ 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚରେ ଫରହାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୯୯ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବା ସହ ସୁପର-୮ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଅହମ୍ମଦ ଶେହଜାଦଙ୍କ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଶତକ ମାରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
A #T20WorldCup centurion, Pakistan's Sahibzada Farhan is the frontrunner in the @hyundaiindia Leaderboard for the highest run-scorers of the 2026 edition 👊 pic.twitter.com/rLAqvn5bvv— ICC (@ICC) February 18, 2026
କୋହଲିଙ୍କ କେଉଁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ଫରହାନ?
୨୦୧୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୩୧୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଫରହାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨୨୦ ରନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ବିରାଟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୧୦୦ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍:
- ବିରାଟ କୋହଲି: ୩୧୯ ରନ୍ (୨୦୧୪)
- ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ: ୩୧୭ ରନ୍ (୨୦୦୯)
- ବାବର ଆଜମ: ୩୦୩ ରନ୍ (୨୦୨୧)
- ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ: ୩୦୨ ରନ୍ (୨୦୧୦)
ସୁପର-୮ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅତିକମରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଫରହାନ ଯେଉଁଭଳି ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି କୋହଲିଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିବ।
Most runs in a single edition of:— CricTracker (@Cricketracker) November 15, 2023
T20 World Cup: Virat Kohli (319 runs in 2014)
IPL: Virat Kohli (973 in 2016)
ODI World Cup: Virat Kohli (682* runs in 2023) pic.twitter.com/xnHdbvB3sq
ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇପାରେ ମହାମୁକାବିଲା
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସମୀକରଣ ଠିକ୍ ରହେ ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ବାବର ଆଜମଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ଫରହାନଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ସମୀକରଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଫରହାନ ଓପନିଂରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବାରୁ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ୪ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବାବର ସେତେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଫରହାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। କ’ଣ ସେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବେ?