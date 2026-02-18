IND vs NED: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆଜି ହେବ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା? ଭାରତ-ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
India vs Netherlands: ଆଜି (୧୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
Published : February 18, 2026 at 2:26 PM IST
India vs Netherlands: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଆଜି (୧୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ – ଆଜି ପିଚ୍ର ମିଜାଜ୍ କେମିତି ରହିବ? ଏଠାରେ ରନ୍ର ବର୍ଷା ହେବ ନା ବୋଲରମାନେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ନାକେଦମ୍ କରିବେ?
ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ରେ ସିଡନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ବିଜୟର ଚୌକା ମାରି ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହା କର ବା ମର ସ୍ଥିତି। ଆମେରିକାଠାରୁ ୯୩ ରନ୍ରେ ହାରିବା ପରେ ସୁପର-୮ ଆଶାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କ’ଣ କହୁଛି ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ?
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୧୩, ୧୮୭ ଏବଂ ୧୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପିଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ (Flat Pitch) ହୋଇଥିବାରୁ ବଲ୍ ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆଜି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ତେବେ ପୁଣିଥରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଟି-୨୦ ରେକର୍ଡ:
ଏହି ମଇଦାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ୯ ଥର ଜିତିଛି। ଏହି ମଇଦାନରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୩୪/୪ (ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ) ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୧୭୨ ରନ୍ ରହିଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରିବା ଜିତିବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଯିଏ ଟସ୍ ଜିତିବ ସିଏ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ଭାରତ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ମାଇକେଲ୍ ଲେଭିଟ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ ଓ’ଡାଉଡ୍, ବାସ୍ ଡି ଲିଡେ, କଲିନ୍ ଆକ୍କର୍ମନ୍, ସ୍କଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍, ଜାକ୍ ଲିୟନ-କ୍ୟାଚେଟ୍, ରୋଲୋଫ୍ ଭାନ୍ ଡେର୍ ମେରୱେ, ଲୋଗାନ୍ ଭାନ୍ ବେକ, ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଦତ୍ତ, ପାଉଲ୍ ଭାନ୍ ମେକେରେନ୍, ଫ୍ରେଡ୍ କ୍ଲାସେନ୍।