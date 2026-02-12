IND vs NAM: ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ନାମିବ୍ୟା; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ପିଚ୍ ଏବଂ କାହା ପଲା ଭାରି?
India vs Namibia: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନାମିବ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
Published : February 12, 2026 at 1:02 PM IST
India vs Namibia: ଆଜି (୧୨ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନାମିବ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦୁଇ ଦଳର ରେକର୍ଡ, ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ ଉପରେ।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍:
ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସବୁବେଳେ ନାମିବ୍ୟା ଉପରେ ଭାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ନାମିବ୍ୟା ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଦଳ, ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ କ୍ରିକେଟ କୌଶଳ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିତିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।
Agla station 👉 दिल्ली! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026
Will the #MenInBlue extend their title charge in the Capital? 🤩💙
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvNAM | THU, 12th FEB, 6 PM pic.twitter.com/sdVWGqHN2a
କେମିତି ରହିବ ଦିଲ୍ଲୀର ପିଚ୍?
ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସୁହାଏ। ଏଠାରେ ବଲ୍ ସିଧା ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଖେଳ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏଠାରେ ସ୍ପିନରମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କମାଲ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତିବ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ କାକର (Dew Factor) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କିଛି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ନାମିବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।
Agla station 👉 दिल्ली! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026
Will the #MenInBlue extend their title charge in the Capital? 🤩💙
Watch ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvNAM | THU, 12th FEB, 6 PM pic.twitter.com/sdVWGqHN2a
ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:(India Probable XI): ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ
ନାମିବ୍ୟା ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ (Namibia Probable XI): ଲୋରେନ୍ ଷ୍ଟେନକ୍ୟାମ୍ପ, ଜନ ଫ୍ରିଲିନ୍କ, ଜାନ ନିକୋଲ ଲଫ୍ଟି-ଇଟନ, ଗେରହଡ ଏରାସମସ (ଅଧିନାୟକ), ଜେଜେ ସ୍ମିଟ, ଜାନେ ଗ୍ରୀନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଡିଲିନ୍ ଲେଚର୍, ରୁବେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନ୍, ୱିଲିମ୍ ମାଇବର୍ଗ, ବର୍ନାର୍ଡ ସ୍କୋଲ୍ଟଜ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଙ୍ଗୋ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?
ଆପଣ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱାର୍କରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଡିଜ୍ନି+ ହଟଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ବିଜୟ ସହିତ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଜାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ
ଗ୍ରୁପ୍ A ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୯ ରନର ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୪୯ ବଲରୁ ୮୪ ରନ୍ କରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନାମ୍ବିୟା ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ବିଜୟ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।