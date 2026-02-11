ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
Abhishek Sharma Hospitalised: ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ତଥା ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : February 11, 2026 at 9:42 AM IST
Abhishek Sharma Hospitalised: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଝିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ତଥା ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଏବେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଲା ଅସୁବିଧା
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପେଟରେ ଭୀଷଣ ସଂକ୍ରମଣ (Stomach Infection) ହୋଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି।
“Abhishek Sharma has been admitted to a private hospital in New Delhi since Monday due to his stomach infection issues. The Indian team management will decide on his availability for the clash against Namibia on Thursday based on what the doctor's report says. Some further tests… pic.twitter.com/nz9potJq6i— IANS (@ians_india) February 11, 2026
ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ
ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଙ୍ଗଳବାର ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଇନିଂସ ଓପନିଂ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ଯଦି ଅଭିଷେକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କଲମ୍ବୋରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି ଅଭିଷେକ ଫିଟ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓପନର ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ।
STORY | Abhishek Sharma hospitalised with stomach infection, doubtful for Namibia game— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2026
Flamboyant Indian opener Abhishek Sharma has been hospitalised with a stomach infection, leaving him doubtful for the T20 World Cup match against Namibia here on Thursday. Sharma has been… pic.twitter.com/e2TyZjhCeB
କୋଚ୍ ରିୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟେଙ୍କ ବୟାନ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରିୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ନାହାଁନ୍ତି। ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଅଧାରୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।"
ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨ରେ ଭାରତ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
🚨 BIG UPDATE ON ABHISHEK SHARMA 🚨 (Abhishek Tripathi).— Tanuj (@ImTanujSingh) February 11, 2026
- Abhishek Admitted in the Hospital.
- He has stomach infection.
- Admitted in Monday & remained hospitalised on Tuesday.
- His health deteriorated during team dinner at GG's place.
- Likely to Miss match Vs Namibia.
- His… pic.twitter.com/xo4v5ZltRj
୧୫ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ରେ ଅଭିଷେକ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।