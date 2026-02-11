ETV Bharat / sports

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 9:42 AM IST

Abhishek Sharma Hospitalised: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଝିରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଓପନର୍ ତଥା ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଏବେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଲା ଅସୁବିଧା

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପେଟରେ ଭୀଷଣ ସଂକ୍ରମଣ (Stomach Infection) ହୋଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି।

ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ

ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଙ୍ଗଳବାର ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଇନିଂସ ଓପନିଂ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ଯଦି ଅଭିଷେକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ।

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କଲମ୍ବୋରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି ଅଭିଷେକ ଫିଟ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓପନର ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ।

କୋଚ୍ ରିୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟେଙ୍କ ବୟାନ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହକାରୀ କୋଚ୍ ରିୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସ୍କାଟେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ନାହାଁନ୍ତି। ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଅଧାରୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।"

ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ

ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୨ରେ ଭାରତ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।

୧୫ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ରେ ଅଭିଷେକ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

