T20 WORLD CUP: ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧ ICC ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିବୃତ୍ତି ଜାରିକଲା BCB
ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ବାହାରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ICC ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ।
Published : January 7, 2026 at 2:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତ ବାହାରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ଆଇସିସି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି । ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ଅନୁରୋଧର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଖାରଜ୍ କରିଛି । ବିସିବି କହିଛି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଏପରି କୌଣସି ଚେତାବନୀ କିମ୍ବା ଚରମବାଣୀ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
Bangladesh Cricket Board says ICC willing to work closely with it to address concerns related to participation in T20 World Cup in India.— Press Trust of India (@PTI_News) January 7, 2026
ICC has reiterated commitment to ensure full and uninterrupted participation of Bangladesh in T20 World Cup: BCB.
BCB will continue… pic.twitter.com/oUPRtD95is
ବିସିବି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତି
ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆଇସିସି ଭାରତ ବାହାରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଜବାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିସିବି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।
ବିସିବି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) 2026 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।"
ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି । ଉଠାଯାଇଥିବା ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଇସିସି ବିସିବି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ, ବୋର୍ଡର ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ।
ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିସିବି ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ବୋର୍ଡକୁ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚରମବାଣୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବିସିବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ, ଏପରି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଆଇସିସିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକୃତି କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ।
ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୋର୍ଡ ଆଇସିସି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଉପାୟରେ ଗଠନମୂଳକ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯାହା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଦଳର ସୁଗମ ଏବଂ ସଫଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିସିବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଇସିସିକୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ICC ଅଧିକାରୀ ଏବଂ BCB ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ESPNcricinfo ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ICC କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇବାର ବିପଦ ରହିବ ।
ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଂଲାଦେଶର ମ୍ୟାଚ୍
2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତା ମାସ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ବାଂଲାଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ନେପାଳ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍-ସି ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ସେମାନେ କୋଲକାତାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି: ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ, ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ । ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 17 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ।
ବିବାଦର କାରଣ କ’ଣ ?
ଡିସେମ୍ବର ନିଲାମରେ ₹9.2 କୋଟିରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ବିସିସିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ବିସିବି ଆଇସିସିକୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ନିଲାମରେ ମନୋନୀତ ଏକମାତ୍ର ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ।
