ZIM vs SA: ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା; ବେକାର ଗଲା ସିକନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ

ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫ ୱିକେଟରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

South Africa won by 5 wkts Zimbabwe
ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 7:40 PM IST

Updated : March 1, 2026 at 7:47 PM IST

Zimbabwe vs South Africa: ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫ ୱିକେଟରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରାଜା ଜବରଦସ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଜିମ୍ବାୱେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବାବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି।

ସିକନ୍ଦରଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ଜିମ୍ବାୱେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ସିକନ୍ଦର ରାଜା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମାତ୍ର ୪୩ ବଲ୍‌ରେ ୭୩ ରନର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜିମ୍ବାୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ବ୍ରେଭିସ୍‌ଙ୍କ ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଜିମ୍ବାୱେ

୧୫୪ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଯୁବ ତାରକା ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୧୮ ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରି ୪୨ ରନ୍‌ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଛକା ଓ ୨ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ବ୍ରେଭିସ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରିୟାନ୍ ରିକେଲଟନ ମଧ୍ୟ ୩୧ ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାତ୍ର ୧୭.୫ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜିମ୍ବାୱେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଆନ୍ ବର୍ଲଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏନଗିଡି ତାଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ସହିତ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଏବେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ଦଖଲକାରୀ ବୋଲର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ୯୦ ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ସେ ତବରେଜ୍ ଶାମସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସେ ୭୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୮୯ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ କାଗିସୋ ରାବାଡା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାବାଡା ୭୮ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ୮୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ୪୭ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ତାହିର ୩୫ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

Last Updated : March 1, 2026 at 7:47 PM IST

T20 WORLD CUP 2026
ZIMBABWE VS SOUTH AFRICA
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬
T20 WC ZIM VS SA MATCH
SOUTH AFRICA WON BY 5 WKTS ZIMBABWE

