WI vs ITA: ସୁପର-୮ ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦମଦାର ବିଜୟ; ଇଟାଲୀକୁ ହରାଇ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି।
Published : February 19, 2026 at 3:32 PM IST
West Indies vs Italy Highlights: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୩୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ଇଟାଲୀକୁ ୪୨ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଏହି ଫର୍ମ ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ହୋଇଛି। କାରଣ ଆସନ୍ତା ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁପର-୮ ମୁକାବିଲାରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଶାଇ ହୋପ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ
ଗୁରୁବାର ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ରେ ଓପନର ବ୍ରାଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟର (୧) ଓ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ (୯) ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୪୬ ବଲ୍ରୁ ୭୫ ରନ୍ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ହୋପ୍ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ଓ ଶେରଫେନ୍ ରଥରଫୋର୍ଡଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ୨୪ ରନ୍ ଲେଖାଁଏ ଇନିଂସ ବଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
ଶାମାର ଜୋସେଫଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ
୧୬୬ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଇଟାଲୀ ଟିମ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଦଳ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ବେନ୍ ମାନେଣ୍ଟି (୨୬) ଏବଂ ଜେଜେ ସ୍ମୁଟ୍ସ (୨୪) କିଛି ସମୟ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଇଟାଲୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ୧୮ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୨୩ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ବୋଲର ଶାମାର ଜୋସେଫ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୪ ଓଭରରେ ୩୦ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ ୩ଟି ଏବଂ ଗୁଡାକେଶ ମୋତି ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବିଜୟକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବେ ପୂରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି। ସୁପର-୮ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାରିବିୟାନ ଦଳର ଏହି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ଫର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୩ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ:
- ୨୩ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ (ମୁମ୍ବାଇ) - ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦
- ୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ (ଅହମ୍ମଦାବାଦ) - ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦
- ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ (କୋଲକାତା)- ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦