T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଝିରେ ନିଜର ଜଣେ ଖେଳାଳିକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲା ୟୁଏଇ
Published : February 10, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 2:19 PM IST
T20 World Cup 2026: ମଙ୍ଗଳବାର ୟୁଏଇ ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳର ଅନୁଶାସନ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ଦଳ ନିଜର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ ଜୋହୈବଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ।
ମହମ୍ମଦ ଜୋହୈବଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛି ୟୁଏଇ ବୋର୍ଡ?
ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ବାୟାନ ଜାରି କରି କହିଛି,"ଅନୁଶାସନ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ମହମ୍ମଦ ଜୋହୈବଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ECB ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।"
UAE have sent batter Muhammad Zohaib back home for disciplinary reasons 👀 pic.twitter.com/fr39HEkSPg— Cricbuzz (@cricbuzz) February 10, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ୟୁଏଇ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୨୬ ରେ UAE ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ୨୦୨୨ ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ପୂର୍ବତନ ଓପନର ମହମ୍ମଦ ଜୋହୈବଙ୍କ ଦଳରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ୟାଂଶ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କିପରି ରହିଛି ଜୋହୈବଙ୍କ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର?
ମହମ୍ମଦ ଜୋହୈବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି ମେ ୨୦୨୫ ରେ UAE ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୦୩.୭୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଓ ୨୦.୨୦ ହାରାହାରି ୩୦୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ଛୋଟ କ୍ୟାରିୟର ଜୋହୈବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
On the eve of their first match of the #T20WorldCup, UAE have sent batter Muhammad Zohaib back home for " disciplinary reasons"— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 9, 2026
full story: https://t.co/07sxhcEdig pic.twitter.com/TxHyb0wnB9
ୟୁଏଇ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ରହିଛି ରେକର୍ଡ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ୟୁଏଇ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକାବିଲା ହେବ। ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ମୁକାବିଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ୟୁଏଇ ଥରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ୟୁଏଇ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୟାନ
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ UAE ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦୁବାଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଆମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଏକ ଭଲ ଦଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଠି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।"