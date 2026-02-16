ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ଆଜି ହେବ ୩ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍; ଶ୍ରୀଲଙ୍କା-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

T20 World Cup 2026: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Today Matches Schedule 16 February
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଜି ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଆଜି ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ସମୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ।

୧. ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ୟୁଏଇ: ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଫଗାନ (ସମୟ: ସକାଳ ୧୧:୦୦)

ଦିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍-ଡି’ର ଦୁଇ ଦଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ହାରିଥିବା ଆଫଗାନ ଦଳ ଆଜି ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସନ୍ଧାନରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ, କାନାଡାକୁ ହରାଇଥିବା ୟୁଏଇ ଦଳ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

୨. ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଇଟାଲୀ: ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ରୋମାଞ୍ଚ (ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦)

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍-ସି’ର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାମ୍ନା କରିବ ନୂଆ ଦଳ ଇଟାଲୀ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟିରୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଥିବା ଇଟାଲୀ ଦଳ ନେପାଳକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

୩. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟକ୍କର (ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)

ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପଲ୍ଲେକେଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଜିମ୍ବାୱେଠାରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ହାରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଏହା 'କର ବା ମର' ପରିସ୍ଥିତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?

ଆଜି ମୋଟ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଟସ୍ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସି ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ (Star Sports Network) ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଆପଣ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍ (Jio Hotstar) ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଅସିସି ପୁରୁଷ ଟି-2୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ୨୭ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ଦଳ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

T20 World Cup 2026: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ୩ ଦଳ, ସୁପର-୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ସମେତ ଏହି ୨ ଦଳ

IND vs Pak: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାଲଢ଼େଇ: ହାତ ମିଳାଇବେ କି ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି? ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୟାନ

T20 World Cup; ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପରେ ବୋଲରଙ୍କ କମାଲ, ପାକିସ୍ତାନକୁ 61 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର-8ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
AFGHANISTAN VS UNITED ARAB EMIRATES
AUSTRALIA VS SRI LANKA
ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬
TODAY MATCHES SCHEDULE 16 FEBRUARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.