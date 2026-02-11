T20 World Cup 2026: ଆଜି ଖେଳାଯିବ ୩ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍
T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ତିନି-ତିନିଟି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : February 11, 2026 at 10:21 AM IST
T20 World Cup Today Match: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଆଜି (୧୧ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ଆଜି କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ତିନି-ତିନିଟି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ମଇଦାନରେ ନିଜର ଦମ୍ ଦେଖାଇବେ।
ଆଜି କାହା ସହିତ କାହାର ହେବ ଲଢ଼େଇ?
୧. ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ସକାଳ ୧୧:୦୦)
ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗତ ମ୍ୟାଚରେ କାନାଡାକୁ ହରାଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ 'କର ବା ମର' ପରିସ୍ଥିତି। ରଶିଦ ଖାନଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ରୋକିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
୨. ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦)
କଲୋମ୍ବୋର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ହାରି ସାରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି କିଛି ଚମତ୍କାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ।
୩. ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍: ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦)
ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଉଭୟ ଦଳରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଭରି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚୌକା ଏବଂ ଛକାର ବର୍ଷା ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ।
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟସ୍ କେତେବେଳେ ହେବ?
ଉପରେ ସୂଚିତ ସମୟର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟସ୍ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟସ୍ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ହେବ।
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।
ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ହେବ।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ସି ଏବଂ ଡିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ିକର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ପୂରା ବଦଳି ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।