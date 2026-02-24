WI vs ZIM: ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍; କଷ୍ଟକର ହେଲା ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା
T20 World Cup 2026: ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି।
Published : February 24, 2026 at 9:51 AM IST
T20 World Cup Semifinal Scenario: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୧୦୭ ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର 'ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍' (NRR) କୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ର ସାରାଂଶ: ହେଟମାୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୪ ରନ୍ର ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର। ଶିମରନ ହେଟମାୟର ମାତ୍ର ୩୪ ବଲ୍ରୁ ୮୫ ରନ୍ର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ୫୯ ରନ୍ର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
West Indies notch a mammoth win to get up and running in the #T20WorldCup Super 8s 💪— ICC (@ICC) February 23, 2026
📝: https://t.co/7Anm2l6Cqi pic.twitter.com/eITG3P6gGe
ଏହାର ଜବାବରେ ୨୫୫ ରନ୍ର ପିଛା କରୁଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଗୁଡାକେଶ ମୋଟିଙ୍କ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକିଲ୍ ହୋସେନଙ୍କ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ବଳରେ ଜିମ୍ବାୱେ ମାତ୍ର ୧୪୭ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ?
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କ NRR ଏବେ +୫.୩୫୦ କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର NRR ଏବେ ମାଇନସ୍ (-୩.୮୦୦) ରେ ରହିଛି।
Is there still a path to the #T20WorldCup semi-finals for India and Zimbabwe? 🫣— ICC (@ICC) February 24, 2026
How it's all poised 👇https://t.co/DAEHvrePfd
ଭାରତ କେମିତି ଯିବ ସେମିଫାଇନାଲ୍?
- ସର୍ତ୍ତ ୧: ଭାରତକୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ (ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ) ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ।
- ସର୍ତ୍ତ ୨: ଯଦି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ହାରିଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରେ, ତେବେ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବାର ପଥ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।
Here's how the Super 8 standings look after the first round of fixtures 👀#T20WorldCup broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/CXpoxO7UxH— ICC (@ICC) February 23, 2026
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ 'କର ବା ମର' ପରିସ୍ଥିତି। ୨୬ ତାରିଖ ଦିନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଭାରତ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।