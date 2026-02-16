ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ୩ ଦଳ, ସୁପର-୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ସମେତ ଏହି ୨ ଦଳ

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମମେଣ୍ଟରୁ ତିନୋଟି ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।

T20 World Cup 2026 Points Table
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
T20 World Cup 2026 Points Table: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଅସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ୨୭ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନୋଟି ଦଳ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସବୁ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଦଳ ସୁପର-୮ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର-୮ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଇ ଥରର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସୁପର ୮ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ, ନେପାଳ ଓ ନାମିବ୍ୟା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦଳ ଗ୍ରୁପ Dରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଗ୍ରୁଫ୍-ଡି ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସୁପର ୮ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନାହିଁ।

ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି

ଗ୍ରୁପ୍ A କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର-୮ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆମେରିକା ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ତିନୋଟିରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା ପ୍ରଥମ ତିନୋଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ନାମିବ୍ୟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।

ଗ୍ରୁପ୍-ବି ରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି

ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଜିମ୍ବାୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଥିବା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ହାରିଥିବା ଓମାନ ଟେବୁଲରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।

ଗ୍ରୁପ୍-ସି ରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି

ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ସୁପର-୮ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ଦଳ ଖେଳିଥିବା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଇଟାଲି ନିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନେପାଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।

ଗ୍ରୁପ୍-ଡି ରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦଳ ଛଅ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟତା ଅନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସୁପର ୮ରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ୟୁଏଇ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ କାନାଡା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯଥାକ୍ରମେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

