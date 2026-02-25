T20 World Cup 2026: ଆଜି ସୁପର-୮ ରେ 'କର କିମ୍ବା ମର' ଲଢ଼େଇ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଦଳ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ?
T20 World Cup 2026: ଆଜି ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
Published : February 25, 2026 at 12:34 PM IST
New Zealand vs Sri Lanka: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ 'ଡୁ-ଅର୍-ଡାଏ' ବା 'କର କିମ୍ବା ମର' ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯିଏ ଜିତିବ, ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଶା ବଜାୟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାରିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
ବ୍ୟାଟିଂ ସୁଧାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସିଂହଳୀ ବାହିନୀ
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ନୁହେଁ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟରମାନେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଥୁମ ନିଶାଙ୍କାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଭରସା ରଖିଛି। ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଜିତିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗକୁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
A crucial battle in Colombo awaits as both sides look to boost their chances of a semi-final appearance 👀— ICC (@ICC) February 25, 2026
How to watch 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/T4xXtDEhP7
ବର୍ଷା ପରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିୱି ଦଳ
ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଭାଗ୍ୟ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ସାଥ୍ ଦେଇନଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେସ୍ରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କିୱି ବାହିନୀ। ଦଳ ପାଖରେ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଏବଂ ଇଶ ସୋଧିଙ୍କ ଭଳି ଶାଣିତ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି।
କିପରି ରହିବ ପିଚ୍?
ପାଲେକେଲେର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପିଚ୍ ଧିମା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରକୁ ନୂଆ ବଲ୍ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ମିଳିପାରେ। ସ୍ପିନର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଏଠାରେ ୧୬୦ରୁ ୧୭୦ ରନ୍ ଏକ ଭଲ ସ୍କୋର ମାନାଯାଏ।
କିପରି ରହିଛି ଉଭୟ ଦଳର ପରିସଂଖ୍ୟାନ (New Zealand vs Sri Lanka Head-to-Head)
ଆମେ ଯଦିଦୁଇ ଦଳର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଦେଖିବା, ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପଲା ଭାରି ରହିଛି:
ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୨୮
- ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଜୟ: ୧୬
- ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଜୟ: ୧୧
- ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟ: ୦୧
ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କିୱି ଦଳ ଆଗରେ ଥିଲେ ବି ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ କେତେବେଳେ କ’ଣ ହେବ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ 'ମିନି ଫାଇନାଲ୍' ସଦୃଶ।
Three spots remain in the semi-finals at the #T20WorldCup, but who will make it? 🤔— ICC (@ICC) February 25, 2026
More 👉 https://t.co/DAEHvrePfd pic.twitter.com/FFwmiSNGlC
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ (Probable Playing XI)
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ପାଥୁମ ନିଶାଙ୍କା, କାମିଲ ମିଶାରା, କୁସଲ ମେଣ୍ଡିସ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପୱନ ରତ୍ନାୟକେ, ଦୁନିଥ୍ ୱେଲାଲାଗେ, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ, ଦାସୁନ ଶାନକା (ଅଧିନାୟକ), ଦୁଷାନ ହେମନ୍ତା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା, ମହୀଶ ଥିକ୍ଷଣା, ଦିଲସାନ ମଦୁଶଙ୍କା।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଫିନ୍ ଏଲେନ୍, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଜେମ୍ସ ନିଶାମ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ଇଶ ସୋଧି, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ।