T20 World Cup 2026: ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେସରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ କି ଭାରତ? ଏହା ରହିଛି ଦଳ ପାଇଁ ଶେଷ ରାସ୍ତା

T20 World Cup 2026: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୧୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR) ବହୁତ ଖରାପ ଅର୍ଥାତ୍ -୩.୮୦୦ କୁ ଖସି ଆସିଛି।

Team India Semifinal Scenario
ସେମିଫାଇନାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ରାସ୍ତା? (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 9:41 AM IST

Team India Semifinal Scenario: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଖାସ୍ ରହିନାହିଁ। ରବିବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ୭୬ ରନର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାସ୍ତା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଏହି ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତ କେମିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୧୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR) ବହୁତ ଖରାପ ଅର୍ଥାତ୍ -୩.୮୦୦ କୁ ଖସି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍-୧ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେସରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଏବେ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ହେବନି, ବରଂ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଗଣିତ:

୧. ବାକି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଜରୁରୀ:

ଭାରତକୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ (୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (୧ ମାର୍ଚ୍ଚ) ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତେବେ ଦଳର ୪ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ଏହାସହ ଭାରତକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିଜର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯାଉ। ଏପରି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟପ୍ କରିବ ଏବଂ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଚାଲିଯିବ।

୨. ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବର୍ଷା ହୁଏ:

ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ରନ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବିଜୟ ଉପରେ ଭାରତକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

୩. ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବିଜୟ:

ଭାରତ ଖାଲି ଜିତିଲେ ହେବନି, ଦଳକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ରନ୍ ରେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଦଳ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବା ଜିମ୍ବାୱେ) ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହିବ।

ଭାରତ ଆଗକୁ କାହା ସହ ଖେଳିବେ ମ୍ୟାଚ୍?

  1. ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା (ଚେନ୍ନାଇ)
  2. ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା (କୋଲକାତା)

ଭାରତ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ 'କର ବା ମର' ପରିସ୍ଥିତି। ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଚେନ୍ନାଇ ଓ କୋଲକାତାର ପିଚ୍ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ।

